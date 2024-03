Können Beijing Hualian Hypermarket-Anleger sich noch gedulden?

Die Innovation New Material-Aktie wird derzeit charttechnisch betrachtet. Der aktuelle Kurs liegt bei 4,27 CNH, was einer Entfernung von -14,26 Prozent vom GD200 (4,98 CNH) entspricht. Dies führt zu einem "Schlecht"-Signal. Im Gegensatz dazu weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, einen Kurs von 4,42 CNH auf. Dies führt zu einem "Neutral"-Signal, da der Abstand -3,39 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der Innovation New Material-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Innovation New Material bei 1,38 %. Dies bedeutet, dass Anleger gegenüber dem Branchendurchschnitt von Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln einen geringeren Ertrag von 0,51 Prozentpunkten erzielen können. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung für die Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

In den sozialen Medien wurde die Innovation New Material-Aktie in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv bewertet. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung als "Gut". Die Redaktion hat auch exakt berechenbare Signale herausgefiltert und fand dabei schlussendlich 6 Schlecht-Signale. Daher wird eine "Schlecht" Empfehlung für die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt erzeugt.

Im Branchenvergleich hat Innovation New Material in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -25,45 Prozent erzielt. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln"-Branche hat das Unternehmen eine Outperformance von +0,51 Prozent erzielt. Im Vergleich zum "Verbrauchsgüter"-Sektor liegt die Rendite von Innovation New Material 1,8 Prozent unter dem Durchschnittswert. Die ähnliche Rendite im Branchen- und Sektorvergleich führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.