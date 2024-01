Können Beijing E-Hualu Info-Anleger sich noch gedulden?

Beijing E-hualu Information hat kürzlich bekannt gegeben, dass die Dividende bei 0 % liegt, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt Software (0,63 %) nur leicht niedriger ist. Dies führt zu einer neutralen Einstufung des Unternehmens. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 17, was im Branchenvergleich als neutral bewertet wird. Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien war in den letzten Tagen neutral, jedoch waren die neuesten Nachrichten über das Unternehmen hauptsächlich negativ. Der Relative Strength Index (RSI) der Beijing E-hualu Information-Aktie zeigt, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt kann das Unternehmen daher als neutral eingestuft werden, basierend auf verschiedenen Analysekriterien.

