Können Beijing Cisri-Gaona Materials-Anleger sich noch gedulden?

Basierend auf dem Relative Strength Index ist die Gaona Aero Material-Aktie als Neutral-Titel einzustufen. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert für die Gaona Aero Material-Aktie beträgt 40,75, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25-Wert von 51,19 für diesen Zeitraum eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Aus charttechnischer Sicht ergibt sich eine Abweichung von -13,92 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Gaona Aero Material-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 23,34 CNH mit dem aktuellen Kurs (20,09 CNH) vergleicht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 20,67 CNH, liegt der letzte Schlusskurs nur um -2,81 Prozent darunter. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

In den letzten Wochen war keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Gaona Aero Material in den sozialen Medien zu beobachten. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung durch die Redaktion. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Gaona Aero Material wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie dadurch ein "Neutral"-Rating.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt Gaona Aero Material mit einer Rendite von -35,56 Prozent mehr als 35 Prozent darunter. Die "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -0,16 Prozent. Auch hier liegt Gaona Aero Material mit 35,39 Prozent deutlich darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.