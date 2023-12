Können Beijing Centergate-Anleger sich noch gedulden?

Die Beijing Centergate-Aktie wird derzeit als "Neutral" eingestuft, da der Aktienkurs bei 6,19 CNH aus dem Handel ging und einen Abstand von +2,15 Prozent zur 200-Tage-Linie (GD200) hat, die aktuell bei 6,06 CNH verläuft. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage, GD50, ein Niveau von 6,1 CNH erreicht, was einer Differenz von +1,48 Prozent entspricht und somit ebenfalls zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich daher auf Basis der beiden Zeiträume eine Gesamtbewertung von "Neutral" für die Aktie.

Die Stimmung der Anleger bezüglich Beijing Centergate ist insgesamt als "Schlecht" einzustufen, da die Kommentare auf sozialen Plattformen überwiegend negativ waren, und auch in den vergangenen Tagen vor allem neutrale Themen aufgegriffen wurden.

In Bezug auf die Diskussionintensität im Internet wurde eine starke Aktivität gemessen, wodurch die Bewertung für das langfristige Stimmungsbild als "Gut" eingestuft wird. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte in diesem Zeitraum kaum Änderungen, was zu dem Gesamtergebnis "Gut" führt.

Die technische Analyse betrachtet auch das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index (RSI) auf. Der RSI für Beijing Centergate liegt aktuell bei 63,04 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Der RSI25-Wert für die Aktie beträgt 49, was darauf hinweist, dass der Titel weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Insgesamt führt dies zu einer Gesamteinstufung des RSI als "Neutral".