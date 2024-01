Können Baoye-Anleger sich noch gedulden?

Die Baoye-Aktie wird von der Redaktion aufgrund ihrer Dividendenpolitik mit einer "Schlecht"-Bewertung versehen. Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0 Prozent und liegt damit 6,33 Prozent unter dem Branchendurchschnitt im Bauwesen.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt derzeit bei 1,83 Euro, was 96 Prozent weniger als der Branchendurchschnitt ist. Dies führt dazu, dass die Aktie als unterbewertet eingestuft wird und daher auf Grundlage des KGV als "Gut" bewertet wird.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt Baoye mit einer Rendite von 14,51 Prozent mehr als 19 Prozent darüber. Dies ist im Bereich "Bauwesen" besonders bemerkenswert, da diese Branche auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -5,56 Prozent liegt. Baoye hingegen erreicht eine Rendite von 20,07 Prozent, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die Analyse der Internet-Kommunikation zeigt, dass die Stimmung für Baoye in den vergangenen Wochen kaum verändert hat, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Ebenso gibt es keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher insgesamt mit einem "Neutral" bewertet.