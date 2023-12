Können Banque Cantonale de Geneve-Anleger sich noch gedulden?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist ein wichtiger Indikator für die fundamentale Analyse. Banque Cantonale De Geneve weist mit einem Wert von 7,62 ein deutlich günstigeres KGV auf als der Branchendurchschnitt in der Kategorie "Handelsbanken" von 10,36. Dies entspricht einer Unterbewertung um 26 Prozent, weshalb der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft wird.

In Bezug auf die Dividendenrendite zeigt sich, dass Banque Cantonale De Geneve derzeit eine Rendite von 2,47 % ausweist, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 5,01 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" hinsichtlich der ausgeschütteten Dividende, da die Differenz lediglich 2,54 Prozentpunkte beträgt.

Bei der technischen Analyse wird der Relative Strength-Index (RSI) herangezogen. Der RSI der Banque Cantonale De Geneve liegt bei 36,36, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, weist mit 48,48 ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung von "Neutral".

Auch das Sentiment und der Buzz, also die Stimmung rund um die Aktien, werden analysiert. Die Anzahl der Beiträge und die Änderung der Stimmung ergeben ein langfristiges Bild über die Stimmungslage. In diesem Fall zeigt sich eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Banque Cantonale De Geneve zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit wird der Aktie von Banque Cantonale De Geneve bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral" gegeben.