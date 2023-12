Können Bank of Jinzhou-Anleger sich noch gedulden?

Der Relative Strength Index (RSI) für die Bank Of Jinzhou-Aktie zeigt einen Wert von 50 für die letzten 7 Tage. Dies bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der 7-Tage-RSI wird mit dem Wert des RSI auf 25-Tage-Basis verglichen, der ebenfalls bei 50 liegt. Auf 25-Tage-Basis ist die Aktie also auch weder überkauft noch überverkauft und erhält daher auch hier eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich somit nach der RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für die Bank Of Jinzhou.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Bank Of Jinzhou liegt bei 15, im Vergleich zu einem Branchendurchschnitt von 5,56. Dies bedeutet, dass die Aktie fundamental überbewertet ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Ebene erhält.

Hinsichtlich der Stimmung und der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Daher wird die Aktie auf dieser Ebene ebenfalls als "Neutral" bewertet.

Die Analyse der Stimmung auf sozialen Plattformen ergab, dass die Kommentare und Befunde neutral waren und die Nutzer hauptsächlich neutrale Themen aufgegriffen haben. Daher wird die Aktie auch in dieser Hinsicht als "Neutral" eingestuft.

Insgesamt ergibt sich also eine "Neutral"-Einstufung für die Bank Of Jinzhou hinsichtlich des RSI, des KGV, der Stimmungslage und der Anlegerkommentare in den sozialen Medien.