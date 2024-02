Können Banco Santander-Anleger sich noch gedulden?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen über einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tagen als RSI25) auf einen Wertebereich von 0 bis 100. Der RSI-Wert für Banco Santander liegt bei 55,95, was ihn als "Neutral" einstuft. Der RSI25-Wert beträgt 56,22, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Neutral".

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in Bezug auf Banco Santander in den letzten Tagen größtenteils positiv. Über sechs Tage hinweg dominierten positive Themen, während an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurde verstärkt positiv über das Unternehmen gesprochen. Aufgrund dieser Entwicklung bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut". Das Anleger-Sentiment wird daher insgesamt als "Gut" eingeschätzt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs von Banco Santander derzeit bei 3,51 EUR liegt, während der Aktienkurs selbst bei 3,6595 EUR liegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aufgrund der +4,26-prozentigen Distanz zum GD200. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage steht derzeit bei 3,79 EUR, was einer -3,44-prozentigen Distanz entspricht und somit ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird daher eine Gesamtnote von "Neutral" vergeben.

In den letzten Wochen gab es keine signifikanten Veränderungen im Stimmungsbild von Banco Santander. Eine Veränderung des Stimmungsbildes tritt auf, wenn die Mehrheit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien eine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen zeigt. Da dies bei Banco Santander nicht der Fall war, wird dieses Kriterium als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion oder die Veränderung der Anzahl der Beiträge konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Banco Santander daher auf dieser Stufe als "Neutral" eingestuft.