Können Baguio Green-Anleger sich noch gedulden?

Die Aktie von Baguio Green wird derzeit mit einer Dividendenrendite von 5,94% bewertet, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 10,52% als niedriger eingestuft wird. Dies ergibt eine Differenz von 4,58 Prozentpunkten und führt zu einer Bewertung der Ausschüttung als "Schlecht".

Bei der Analyse der Stimmung rund um die Aktie wurden neutrale Kommentare und Themen in den sozialen Medien festgestellt. Daher wird die Stimmung als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die Performance des Aktienkurses hat Baguio Green in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Rendite von 55,72% erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" im Durchschnitt um -8,78% gefallen, was auf eine Outperformance von +64,5% hinweist. Auch im Vergleich zum Durchschnitt des "Industrie"-Sektors, der eine Rendite von -3,74% hatte, hat Baguio Green mit einer Überperformance von 59,46% abgeschnitten. Daher wird die Aktie in dieser Kategorie als "Gut" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Baguio Green-Aktie ist ebenfalls neutral. Der RSI7 liegt bei 53,85 und der RSI25 bei 43,33, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators führt.