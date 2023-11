Können BYDADR-Anleger sich noch gedulden?

Der Aktienkurs des Unternehmens Byd konnte im vergangenen Jahr eine Rendite von 18,42 Prozent erzielen. Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor der zyklischen Konsumgüter liegt Byd damit um 7,56 Prozentpunkte über dem Durchschnitt von 10,86 Prozent. In der Branche der Automobile beträgt die durchschnittliche jährliche Rendite 9,26 Prozent, und Byd liegt gegenwärtig um 9,17 Prozentpunkte darüber. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

In den letzten Wochen gab es keine deutlichen Veränderungen in der Kommunikation über Byd in den sozialen Medien. Es gab keine deutliche Hinwendung zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Daher wird die Aktie von der Redaktion als "Neutral" bewertet. Die Frequenz der Beiträge über eine Aktie gibt Aufschluss darüber, wie stark das Unternehmen aktuell im Fokus der Anleger steht. In Bezug auf Byd wurde weniger diskutiert als üblich, und es ist eine abnehmende Aufmerksamkeit festzustellen. Dadurch wird die Aktie mit "Schlecht" bewertet. Insgesamt ergibt sich dadurch ein "Schlecht"-Rating für die Aktie.

Die Dividendenrendite von Byd liegt bei 0,48 Prozent, was im Vergleich zum Durchschnitt der Automobilbranche (4,91 Prozent) niedriger ist. Die Differenz beträgt 4,43 Prozentpunkte, weshalb die Ausschüttung von Byd als "Schlecht" bewertet wird.

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Dynamik eines Aktienkurses. Für Byd beträgt der RSI für einen Zeitraum von 7 Tagen 61,36, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI für einen Zeitraum von 25 Tagen beträgt 54,09, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich dadurch ein "Neutral"-Rating für die Aktie.