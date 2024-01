Können Avation-Anleger sich noch gedulden?

Der Flugzeugleasing-Unternehmen Avation hat in Bezug auf die Dividende eine niedrigere Ausschüttung im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 4,38 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" in Bezug auf die Dividende.

Die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen hauptsächlich positiv. Das Stimmungsbarometer zeigte an vier Tagen grün, während negative Diskussionen nicht verzeichnet wurden. Die Anleger bewerteten die Aktie größtenteils neutral an einem Tag. In den letzten Tagen gab es verstärkte positive Diskussionen über das Unternehmen Avation. Die Redaktion bewertet die Aktie daher als "Gut". Insgesamt ergibt sich für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

Bezüglich des Sentiments und Buzz im Netz hat die Aktie von Avation in den letzten Monaten eine normale Diskussionsintensität gezeigt, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird Avation daher als "Neutral"-Wert eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) der Avation-Aktie der letzten 7 Tage hat einen Wert von 27, was darauf hinweist, dass die Aktie überverkauft ist und somit eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu ist der RSI auf 25-Tage-Basis mit 44,64 weder überkauft noch überverkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich nach der RSI-Bewertung also eine "Gut"-Einschätzung für die Avation-Aktie.