Können Australian Gold and Copper-Anleger sich noch gedulden?

Der Relative Strength Index (RSI) für die Australian Gold & Copper-Aktie zeigt, dass die Aktie überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Der 7-Tage-RSI liegt bei 71 im Vergleich zum RSI auf 25-Tage Basis, der bei 53,23 liegt und die Aktie als "Neutral" einstuft.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, obwohl Anleger verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen diskutierten. Dadurch wird die Aktie mit einem "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass die Australian Gold & Copper derzeit als "Neutral" eingestuft wird, da der gleitende Durchschnittskurs (GD200) in Höhe von 0,06 AUD verläuft und der Aktienkurs um 0 Prozent darüber liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs (GD50) von 0,06 AUD in den vergangenen 50 Tagen entspricht einer Abweichung von 0 Prozent, was ebenfalls zu der Einstufung als "Neutral" führt.

Die langfristige Stimmungslage rund um die Aktie ist laut Analyse positiv, da die Anzahl der Beiträge sowie die Änderung der Stimmung auf eine "Gut"-Bewertung hindeuten. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls positiv, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt. Somit erhält die Aktie von Australian Gold & Copper bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Gut".