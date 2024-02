Können Arvinas-Anleger sich noch gedulden?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator, um überkaufte oder unterkaufte Aktien zu identifizieren. Für die Arvinas-Aktie zeigt der RSI der letzten 7 Tage einen Wert von 29, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch auf 25-Tage-Basis ist der RSI mit einem Wert von 27,04 im überverkauften Bereich, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich für die Arvinas-Aktie daher nach RSI-Bewertung eine positive Einschätzung.

Eine längere Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls wichtige Erkenntnisse. Dabei zeigt sich bei Arvinas eine starke Veränderung in der Diskussionsintensität, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt hingegen unverändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung aufgrund des Sentiments und Buzz im Internet.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass Arvinas sowohl auf längerfristiger (200-Tage-Durchschnitt) als auch kurzfristiger Basis (50-Tage-Durchschnitt) positive Werte aufweist. Dies führt zu einer insgesamt positiven Bewertung auf Basis trendfolgender Indikatoren.

Im Branchenvergleich Aktienkurs schneidet Arvinas im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance der Gesundheitspflege-Branche und speziell der Arzneimittel-Branche positiv ab. Mit einer Rendite von -6,51 Prozent liegt die Aktie mehr als 0 Prozent über dem Durchschnitt, was zu einer positiven Bewertung in dieser Kategorie führt.

Insgesamt ergibt sich also eine positive Einschätzung für die Arvinas-Aktie sowohl auf Basis des RSI, des Sentiments und Buzz im Internet, der technischen Analyse und des Branchenvergleichs Aktienkurs.