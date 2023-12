Können Arundel-Anleger sich noch gedulden?

Die Aktie von Arundel wird derzeit technisch analysiert und die Ergebnisse deuten darauf hin, dass sie sich in einem schlechten Zustand befindet. Die 200-Tage-Linie (GD200) liegt bei 0,22 CHF, während der Aktienkurs selbst bei 0,175 CHF liegt, was einem Abstand von -20,45 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht". Ebenso liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 0,19 CHF, was einem Abstand von -7,89 Prozent entspricht und ebenfalls als "Schlecht"-Signal eingestuft wird.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in Bezug auf Arundel in den vergangenen Tagen neutral. Es wurden weder positive noch negative Ausschläge beobachtet, was zu einer Gesamtbewertung des Anleger-Sentiments als "Neutral" führt.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung in Bezug auf Arundel wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet. Dabei wurde festgestellt, dass die Aktie eine durchschnittliche Aktivität aufweist, was auf eine mittlere Diskussionsintensität und eine "Neutral"-Einstufung hinweist.

Basierend auf dem Relative Strength-Index (RSI) wird die Aktie von Arundel ebenfalls als "Neutral" eingestuft. Der RSI7 liegt bei 72,73, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, während der RSI25 bei 48,76 liegt und eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein Gesamtranking von "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.