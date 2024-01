Können Arrow Electronics-Anleger sich noch gedulden?

Die Stimmungslage der Anleger in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv. An acht Tagen dominierten vor allem positive Themen, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. Jedoch war in den vergangenen Tagen ein verstärktes Interesse der Anleger an negativen Themen bezüglich des Unternehmens Arrow Electronics zu beobachten. Aufgrund dieser Entwicklung stuft die Redaktion die Aktie als "Neutral" ein. Zusammenfassend ergibt sich somit ein "Neutral"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" konnte Arrow Electronics in den letzten 12 Monaten eine Performance von 12,27 Prozent erzielen. Im Durchschnitt verzeichneten ähnliche Aktien einen Rückgang um -0,48 Prozent, was bedeutet, dass Arrow Electronics im Branchenvergleich eine Outperformance von +12,75 Prozent aufweist. Der "Informationstechnologie"-Sektor erzielte im letzten Jahr eine durchschnittliche Rendite von 9,4 Prozent. Arrow Electronics übertraf diesen Durchschnittswert um 2,88 Prozent. Aufgrund der Überperformance in beiden Bereichen wird die Aktie in dieser Kategorie als "Gut" bewertet.

In der technischen Analyse wird der Relative Strength Index (RSI) verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Arrow Electronics beträgt der 7-Tage-RSI aktuell 91,35 Punkte, was darauf hinweist, dass die Aktie momentan als überkauft gilt und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen, dass Arrow Electronics weder überkauft noch überverkauft ist, weshalb das Wertpapier in diesem Fall als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird Arrow Electronics daher in diesem Punkt unserer Analyse als "Schlecht" bewertet.

Analysten schätzen die Aktie von Arrow Electronics auf langfristiger Basis als "Neutral"-Titel ein. Von insgesamt 18 Analystenbewertungen waren 1 Gut, 3 Neutral und 1 Schlecht. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Arrow Electronics vor, aber im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 129,4 USD, was einer Erwartung von 10,69 Prozent entspricht und somit einer "Gut"-Einstufung entspricht. Basierend auf allen Analysteneinschätzungen wird daher die Bewertung "Gut" vergeben.