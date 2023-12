Können Angus Energy-Anleger sich noch gedulden?

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Angus Energy bleibt neutral, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. Weder besonders positive noch negative Ausschläge waren zu verzeichnen, und auch der Meinungsmarkt hat sich in den letzten Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um das Unternehmen befasst. Insgesamt ergibt sich damit eine "Neutral"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

Was den Vergleich des Aktienkurses mit anderen Unternehmen derselben Branche betrifft, so hat die Aktie von Angus Energy im vergangenen Jahr eine Rendite von -73,08 Prozent erzielt, was 55,92 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Unternehmen aus der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" beträgt -17,16 Prozent, und Angus Energy liegt aktuell 55,92 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Angus Energy derzeit eine Rendite von 0 % aus, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 11,91 %. Mit einer Differenz von lediglich 11,91 Prozentpunkten ergibt sich daraus ebenfalls die Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie ergibt sich ebenfalls eine neutrale Bewertung. Sowohl die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum als auch die Änderung der Stimmung zeigen eine mittlere Aktivität, und die Rate der Stimmungsänderung blieb gering. Insgesamt wird der langfristige Stimmungsbild bezüglich der Aktie von Angus Energy ebenfalls als "Neutral" eingestuft.