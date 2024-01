Können American Well-Anleger sich noch gedulden?

Die Aktie von American Well wurde in Bezug auf die Anzahl der Wortbeiträge und die Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Die Diskussionsintensität war durchschnittlich, was auf eine neutrale Einstufung hinweist. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte jedoch eine positive Veränderung, was zu einer guten Bewertung führt.

Analysten bewerten die American Well-Aktie derzeit positiv, mit 2 "Gut"-, 2 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten deutet auf ein erhebliches Aufwärtspotenzial von 292,16 Prozent hin, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die American Well-Aktie mit einem Relative Strength Index (RSI) von 78,95 als überkauft gilt, was zu einer negativen Bewertung führt. Auf Basis des RSI25 wird die Aktie jedoch als neutral eingestuft.

Insgesamt wird der aktuelle Kurs der American Well-Aktie als negativ bewertet, da er sowohl von dem 50-Tage-Durchschnitt (GD50) als auch von dem 200-Tage-Durchschnitt (GD200) abweicht. Der Kurs wird somit als "Schlecht" eingestuft, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.