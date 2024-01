Können Alta Zinc-Anleger sich noch gedulden?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen im Laufe der Zeit in Relation. Bei Altamin beträgt der 7-Tage-RSI derzeit 14,29 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie momentan überverkauft ist und als "Gut" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 40, was darauf hinweist, dass Altamin weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Insgesamt wird Altamin für diesen Punkt der Analyse als "Gut" bewertet.

Die Diskussionen über Altamin in den sozialen Medien geben ein eindeutiges Signal über die Einschätzungen und Stimmungen rund um die Aktie wider. In den letzten Tagen wurden überwiegend neutrale Themen angesprochen, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Neutral" einzustufen ist. Die Redaktion ist daher der Meinung, dass die Aktie von Altamin bezüglich der Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.

Auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz ist ein weicher Faktor bei der Bewertung einer Aktie. Die Diskussionsintensität zeigte eine durchschnittliche Aktivität, und die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum unverändert. Daher wird Altamin insgesamt als "Neutral" bewertet.

Bei der technischen Analyse soll der gleitende Durchschnitt anzeigen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Für die Altamin-Aktie beträgt der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage 0,07 AUD, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt beträgt 0,05 AUD, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird Altamin auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.