Können Alpha Lithium Corporation-Anleger sich noch gedulden?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Alpha Lithium. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 30,35 Punkte, was darauf hindeutet, dass Alpha Lithium derzeit weder überkauft noch überverkauft ist. Die Aktie wird daher als "Neutral" eingestuft. Beim 25-Tage-RSI liegt der Wert bei 32,82, was ebenfalls darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und daher auch hier ein "Neutral"-Rating erhält. Insgesamt wird Alpha Lithium also als "Neutral" für diesen Punkt der Analyse bewertet.

Aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich für die Alpha Lithium-Aktie ein Durchschnitt von 0,94 USD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 1.1043 USD, was einem Unterschied von +17,48 Prozent entspricht. Daher wird eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt wird oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Der letzte Schlusskurs (1,07 USD) liegt nahe dem gleitenden Durchschnitt (+3,21 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Alpha Lithium also eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv. An fünf Tagen überwogen positive Themen, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden verstärkt positive Themen über das Unternehmen Alpha Lithium diskutiert. Als Resultat wird die Aktie mit einem "Gut" bewertet. Insgesamt ergibt sich für das Anleger-Sentiment also eine "Gut"-Einschätzung.

In den letzten Wochen konnte bei Alpha Lithium eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Negativen festgestellt werden. Dies ist darauf zurückzuführen, dass die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien, die die Grundlage dieser Auswertung bilden, eine Tendenz hin zu besonders negativen Themen aufweist. Des Weiteren wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen registriert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt bekommt Alpha Lithium daher für diese Stufe ein "Schlecht".