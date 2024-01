Können Allstate-Anleger sich noch gedulden?

Weitere Suchergebnisse zu "Allstate":

Derzeit wird die Aktie von Allstate an der Börse mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 62 bewertet. Das bedeutet, dass die Börse 62,38 Euro für jeden Euro Gewinn von Allstate zahlt. Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Versicherungsbranche ist dies eine Überbewertung von 59 Prozent. Der durchschnittliche Wert in der Branche liegt derzeit bei 39, was darauf hinweist, dass die Allstate-Aktie aufgrund des KGV als "Schlecht" eingestuft wird.

In Bezug auf den Aktienkurs hat Allstate im vergangenen Jahr eine Rendite von 12,11 Prozent erzielt, was 1,02 Prozent über dem Durchschnitt für Unternehmen aus dem Finanzsektor liegt. Allerdings liegt die mittlere jährliche Rendite für Unternehmen in der Versicherungsbranche bei 18,85 Prozent, was darauf hindeutet, dass Allstate derzeit 6,74 Prozent unter diesem Wert liegt. Basierend auf diesen Zahlen wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass Allstate auf Basis trendfolgender Indikatoren gemischte Bewertungen erhält. Der längerfristige gleitende Durchschnitt der Allstate-Aktie der letzten 200 Handelstage liegt bei 117,12 USD, während der letzte Schlusskurs bei 139,98 USD liegt, was eine Abweichung von +19,52 Prozent im Vergleich darstellt. Auf dieser Basis erhält Allstate eine "Gut"-Bewertung. Der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt beträgt aktuell 133,97 USD, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe liegt (+4,49 Prozent). Somit erhält die Aktie auf dieser Analysebasis eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich für Allstate basierend auf den trendfolgenden Indikatoren eine "Gut"-Bewertung.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Allstate ist insgesamt besonders negativ. In den vergangenen Wochen standen insbesondere negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was dazu führt, dass die Aktie insgesamt als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher eine negative Anleger-Stimmung für die Allstate-Aktie.