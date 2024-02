Können Allianz-Anleger sich noch gedulden?

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz SE":

Die Kommunikation im Netz und die allgemeine Stimmung spielen eine wichtige Rolle bei der Bewertung einer Aktie. Für die Allianz-Aktie zeigt sich eine erhöhte Diskussionsintensität, was positiv bewertet wird. Allerdings gibt es eine negative Veränderung in der Rate der Stimmungsänderung, was zu einer insgesamt negativen Bewertung führt.

In Bezug auf den Aktienkurs hat die Allianz in den letzten 12 Monaten eine Performance von 17,4 Prozent erzielt, was eine Outperformance von +6,63 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Performance von ähnlichen Aktien aus der Versicherungsbranche bedeutet. Auch im Finanzsektor hat die Allianz eine überdurchschnittliche Rendite erzielt, was zu einer positiven Bewertung in dieser Kategorie führt.

Die Dividendenrendite der Allianz liegt derzeit mit 4,61 Prozent etwas unter dem Branchendurchschnitt von 4,69 Prozent. Dies führt zu einer neutralen Bewertung in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) der Allianz-Aktie zeigt weder überkaufte noch überverkaufte Signale, sowohl auf 7-Tage- als auch auf 25-Tage-Basis, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Insgesamt erhält die Allianz-Aktie gemäß der Analyse ein neutrales Rating.

Allianz kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Allianz jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Allianz-Analyse.

Allianz: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...