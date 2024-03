Können Agile Therapeutics-Anleger sich noch gedulden?

Die Anleger-Stimmung bei Agile Therapeutics in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt eher neutral, basierend auf Auswertungen der vergangenen zwei Wochen. Positive Themen dominierten die Diskussionen in den letzten Tagen, was zu einer Gesamteinschätzung "Neutral" führt.

Die Dividendenrendite für Agile Therapeutics beträgt 0 Prozent im Vergleich zum aktuellen Aktienkurs, was nur leicht unter dem Mittelwert liegt. Daher erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung für seine Dividendenpolitik.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Agile Therapeutics liegt bei 93,57, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der einen Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, weist mit 86,48 ebenfalls auf eine "Schlecht"-Einschätzung hin. Insgesamt wird die Gesamteinschätzung somit als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz erhält Agile Therapeutics eine "Gut"-Einschätzung aufgrund der erhöhten Diskussionsintensität. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt jedoch unverändert, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt. Insgesamt wird das Unternehmen daher als "Gut" bewertet.