Können Afry AB-Anleger sich noch gedulden?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Ein hoher RSI deutet auf eine Überkauftheit hin und könnte zu kurzfristigen Kursrückgängen führen, während ein niedriger RSI auf eine Überverkauftheit hinweist und auf mögliche Kursgewinne hindeutet. Für Afry wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt derzeit bei 73,74 Punkten und signalisiert eine Überkauftheit des Wertpapiers. Daher erhält Afry eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Im Gegensatz dazu liegt der RSI25 bei 37,53, was darauf hindeutet, dass Afry weder überkauft noch überverkauft ist, und erhält somit eine "Neutral"-Einstufung.

Die 200-Tage-Linie (GD200) von Afry verläuft bei 149,13 SEK, während der Aktienkurs bei 135,5 SEK liegt, was einen Abstand von -9,14 Prozent zum GD200 darstellt. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 130,27 SEK, was einer Differenz von +4,01 Prozent entspricht und ein "Neutral"-Signal für die Afry-Aktie ergibt. Somit lautet der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume "Neutral".

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Jedoch wurde eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz registriert, was auf vermehrte Diskussionen über das Unternehmen hinweist und zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen eher neutral, während in den letzten Tagen überwiegend positive Themen rund um das Unternehmen angesprochen wurden. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Insgesamt wird Afry auf Grundlage der technischen Analyse sowie des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien mit einem "Neutral bis Gut"-Rating bewertet.