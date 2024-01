Können Adyen Parts Sociales-Anleger sich noch gedulden?

Weitere Suchergebnisse zu "Adyen":

Bei Adyen gab es in den letzten Wochen eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes, die sich negativ entwickelt hat. Dies ergibt sich aus der Auswertung sozialer Medien, in denen eine Tendenz zu besonders negativen Themen festgestellt wurde. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf die Stimmung und die Aufmerksamkeit über das Unternehmen.

Aus charttechnischer Sicht ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung für die Adyen-Aktie. Der Durchschnitt der Schlusskurse der letzten 200 Handelstage liegt bei 1180,9 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 1130,2 EUR lag, was einem Unterschied von -4,29 Prozent entspricht. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt führen zu einer "Neutral"-Bewertung.

Die Diskussionen auf sozialen Medien zur Adyen-Aktie spiegeln positive Einschätzungen und Stimmungen wider. In den letzten Wochen überwiegen die positiven Meinungen und Themen, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Außerdem konnten auch zehn positive Handelssignale ermittelt werden, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis erhält die Adyen-Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Der RSI7 liegt bei 59,07 Punkten, was auf einen weder überkauften noch überverkauften Zustand hinweist. Der RSI25 liegt bei 63,36 Punkten, was ebenfalls auf eine neutrale Position hindeutet.

Zusammenfassend ergibt sich für die Adyen-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf die Stimmung, eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht und eine "Gut"-Bewertung hinsichtlich der Anlegerstimmung. Der Relative-Stärke-Index führt zu einer "Neutral"-Bewertung.