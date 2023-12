Können Adagene-Anleger sich noch gedulden?

Die Adagene-Aktie wird von Analysten derzeit positiv bewertet. Von insgesamt 2 Bewertungen in den letzten zwölf Monaten waren 2 positiv und 0 neutral. Es gibt keine aktuellen Analystenupdates für Adagene. Basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose der Analysten von 5 USD hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 177,16 Prozent, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht.

In den sozialen Medien wurde Adagene in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ von privaten Nutzern bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung als "Schlecht". Auch in den vergangenen Tagen wurden überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einstufung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Adagene liegt bei 47,02, was einer "Neutral"-Einstufung entspricht. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, führt zu einer "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung auf Basis des RSI.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Adagene derzeit bei 1,42 USD liegt. Der aktuelle Kurs der Aktie beträgt 1,804 USD, was zu einer positiven Bewertung führt. Der Abstand zum GD200 beträgt +27,04 Prozent und zum GD50 +23,56 Prozent, was insgesamt zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt.