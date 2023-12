Können Acutus Medical Inc-Anleger sich noch gedulden?

Die Analyse des Sentiments und des Buzz im Internet liefert wichtige Informationen zur Einschätzung einer Aktie. Dabei wurden sowohl die Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Bei der Analyse von Acutus Medical zeigten sich interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung deutet jedoch auf eine negative Veränderung hin, wodurch die Redaktion zu einer "Schlecht"-Bewertung gelangt. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung von "Schlecht".

In der technischen Analyse ist der gleitende Durchschnittskurs der Acutus Medical derzeit bei 0,68 USD, während die Aktie selbst bei 0,214 USD liegt. Dies führt zu einer Distanz zum GD200 von -68,53 Prozent und einer Bewertung von "Schlecht". Der GD50 der letzten 50 Tage hat einen Stand von 0,41 USD, was zu einem Abstand von -47,8 Prozent führt und ebenfalls zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Somit erhält die Aktie insgesamt die Gesamtnote "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Acutus Medical-Aktie liegt bei 53 und führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Der RSI25 hat einen Wert von 65,84, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher für Acutus Medical nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, wobei an drei Tagen positive Themen und an zwei Tagen negative Themen dominierten. Die Anleger haben sich in den letzten Tagen jedoch verstärkt über negative Themen im Zusammenhang mit Acutus Medical ausgetauscht, was zu einer "Neutral"-Bewertung der Aktie führt.

Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments für Acutus Medical.