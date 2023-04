Weitere Suchergebnisse zu "Gold":

Manama, Bahrain (ots/PRNewswire) -Bahrain gab heute die Markteinführung eines „Golden License" bekannt, das Anreize und optimierte Dienstleistungen für ausländische und lokale Unternehmen mit großen Investitionsprojekten in Bahrain bietet. Dies stellt einen wichtigen Schritt in dem Bestreben des Landes dar, sowie die Anregung von Investitionen, im Rahmen seiner steuerlichen und wirtschaftlichen Reformen Arbeitsplätze zu schaffen.Dieser Schritt baut auf der wachsenden Investitionsattraktivität von Bahrain auf, das kürzlich seine höchste reale BIP-Wachstumsrate seit fast einem Jahrzehnt verzeichnet hat.Unternehmen mit großen Investitionen und strategischen Projekten, die mehr als 500 Arbeitsplätze in Bahrain schaffen, oder solche mit einem Investitionswert von mehr als USD 50 Millionen, werden für diese Lizenz in Betracht gezogen.Mit dieser Lizenz werden Unternehmen eine breite Palette von Privilegien und Vorteilen genießen können, einschließlich einer priorisierten Zuteilung von Grundstücken für Investitionen, Infrastrukturdienste und Versorgungsunternehmen. Sie werden ebenso den Zugang zu Regierungsdiensten optimieren, einschließlich Unternehmenslizenzen und Genehmigungen für die Baugenehmigung, sowie Unterstützung durch den Arbeitsfonds von Bahrain, Tamkeen und der Bahrain Development Bank.Die Lizenz wurde von Bahrain eingeführt, das von seinem Royal Highness Prince Salman bin Hamad Al Khalifa, dem Kronprinz und Premierminister von Bahrain, geleitet wurde. Sie zielt darauf ab, Investitionen von lokalen und internationalen Unternehmen anzuziehen und vor Ort Arbeitsplätze zu schaffen. Dies sind Prioritäten des „Economic Recovery Plans", des Entwurfs der Steuer- und Wirtschaftsreformen von Bahrain, welche 2021 die treibende Kraft für die jüngste robuste Wirtschaftsleistung des Landes darstellte.Weitere Vorteile im Rahmen der Lizenz sind die integrierte Zusammenarbeit mit verschiedenen Regierungsstellen, ein designierter Account-Manager vom Bahrain Economic Development Board, sowie eine potenzielle Überprüfung bestehender Gesetze oder Vorschriften, sofern diese erforderlich und anwendbar sind.Informationen zu dem Bahrain Economic Development BoardDas Bahrain Economic Development Board (EDB) ist eine Agentur zur Förderung von Investitionen, welche die Gesamtverantwortung dafür trägt, für Investitionen in das Königreich zu begeistern und Initiativen zu unterstützen, die das Investitionsklima verbessern.Das EDB arbeitet mit der Regierung, sowie mit derzeitigen und potenziellen Investoren zusammen, um das Investitionsklima in Bahrain attraktiv zu gestalten, die wichtigsten Stärken zu vermitteln und um herauszufinden, wo sich Möglichkeiten für weiteres Wirtschaftswachstum durch Investitionen bieten.Das EDB konzentriert sich auf unterschiedliche Wirtschaftssektoren, die von den Wettbewerbsvorteilen Bahrains profitieren und wichtige Investitionsmöglichkeiten bieten. Zu diesen Sektoren gehören Finanzdienstleistungen, Produktion, Technologie und Innovation, Tourismus, Bildung, Gesundheitswesen, Logistik und Transport.Weitere Informationen über das Bahrain EDB finden Sie unter www.bahrainedb.comView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/das-konigreich-bahrain-startet-golden-license-um-groWe-investitionsprojekte-anzuziehen-301789433.htmlPressekontakt:Abdulelah Abdulla,Kommunikationsabteilung,Wirtschaftsentwicklungsausschuss,Telefon: +973-39798919,E-mail: internationalmedia@bahrainedb.comOriginal-Content von: Bahrain Economic Development Board (EDB), übermittelt durch news aktuell