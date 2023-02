Königliche Kommission für AlUla, Saudi-Arabien: Der TAG DES ARABISCHEN LEOPARDEN MOTIVIERT DAS VEREINIGTE KÖNIGREICH UND DIE USA, UNTERSTÜTZUNG FÜR DIE RETTUNG EINER VOM AUSSTERBEN BEDROHTEN ART ZU LEISTEN

Finanztrends Video zu Sky Deutschland



Alula, Saudi-Arabien (ots/PRNewswire) -- Der Tag des Arabischen Leoparden 2023 wird durch eine internationale Kampagne im Vereinigten Königreich und den USA hervorgehoben, um das Bewusstsein für eine vom Aussterben bedrohte Art zu schärfen.- Über Nacht erschien eine Plakatprojektion in London und New York, um auf den Tag des Arabischen Leoparden 2023 aufmerksam zu machen- Die IUCN stuft den Arabischen Leoparden in freier Wildbahn als vom Aussterben bedroht ein, da weniger als 200 Tiere frei herumlaufen.- Ein Grund zur Hoffnung: Geburt von vier Leopardenjungen in einem Zuchtzentrum in den letzten 22 MonatenDer zweite jährliche Tag des Arabischen Leoparden am 10. Februar wird eine starke internationale Komponente aufweisen, die durch eine internationale Kampagne im Vereinigten Königreich, in den USA und in Saudi-Arabien hervorgehoben wird, um das Bewusstsein für die Notlage der Art zu stärken.Ab heute werden in London Plakatprojektionen auf Piccadilly, High Street Kensington, Canary Wharf, Westfield London, Westfield Stratford City, Skyline – Westfield Stratford City, The Two Towers, Canary Wharf zu sehen sein, während die New Yorker den NASDAQ sehen werden – anlässlich des Tags des Arabischen Leoparden.Die Kampagne wird von der Königlichen Kommission für AlUla (Royal Commission for AlUla, RCU) geleitet, die einen weiten Teil Nordwestarabiens zu einem weltweit führenden Ziel für Kultur- und Naturerbe umgestaltet.Die RCU und ihre Partner im Naturschutz glauben, dass sie durch die weltweite Sensibilisierung am Tag des Arabischen Leoparden, dem 10. Februar, Unterstützung für Maßnahmen zur Rettung der Art gewinnen können.Die International Union for Conservation of Nature (IUCN) stuft den Arabischen Leoparden in freier Wildbahn als vom Aussterben bedroht ein, eine höhere Gefährdungsstufe als gefährdet (Vulnerable) oder stark gefährdet (Endangered). Wenn die Population weiter zurückgeht, sind die nächsten Stufen auf der Roten Liste der bedrohten Arten der IUCN das Aussterben in freier Wildbahn und schließlich das Aussterben.Dr. Stephen Browne, Executive Director von Wildlife & Natural Heritage bei RCU, sagte: „Der Arabische Leopard ist ein eindrucksvolles Symbol für unser Ziel, die natürliche Umwelt von AlUla zu erhalten und zu schützen. Die traurige Realität ist, dass der Arabische Leopard in seinem natürlichen Lebensraum vom Aussterben bedroht ist, was die dringende Notwendigkeit unterstreicht, die für das langfristige Überleben der Art so wichtigen Schutzbemühungen zu verstärken. Es ist unsere ständige Verpflichtung, den Tag des Arabischen Leoparden zu begehen und uns an Aktivitäten zu beteiligen, die das Bewusstsein für diese großartigen Raubkatzen schärfen und zu ihrem Schutz beitragen."Um die Rückkehr der arabischen Leoparden in die freie Wildbahn vorzubereiten, hat die RCU einheimische Beutetierarten in weitläufigen Naturschutzgebieten ausgesetzt, die Bemühungen um die Aufspürung und den Schutz wild lebender Leoparden verstärkt und Naturgebiete regeneriert, die von Teams aus von der RCU geleiteten und geschulten Experten verwaltet werden, mit dem Ziel, ein verloren gegangenes, aber wichtiges Gleichgewicht in den empfindlichen Ökosystemen von AlUla wiederherzustellen. Die Rückkehr des Arabischen Leoparden wird das letzte Teil eines sensiblen und komplizierten Puzzles sein.Und es gibt Erfolge auf dem Weg dorthin: Das RCU-Zuchtprogramm für den Arabischen Leoparden hat seit April 2021 die Geburt von vier gesunden Jungtieren begrüßt, ein wichtiger Meilenstein und ein willkommener Beitrag zum Ziel, die Population in Gefangenschaft zu stärken. Die Namensgebung eines im Jahr 2022 geborenen Jungtieres – Amal, „Hoffnung" auf Arabisch – symbolisiert die aufkeimenden Hoffnungen, die Zukunft der Art zu beschützen. Weitere Informationen zum Tag des Arabischen Leoparden finden Sie auf https://www.rcu.gov.sa/en/ArabianLeopardRedaktionelle Hinweise:Es ist immer AlUla / nicht Al-UlaInformationen zur Königlichen Kommission für AlUla (RCU)Die Königliche Kommission für AlUla (RCU) wurde im Juli 2017 per königlichem Dekret gegründet, um AlUla, eine Region von herausragender natürlicher und kultureller Bedeutung im Nordwesten Saudi-Arabiens, zu erhalten und zu entwickeln. Der langfristige Plan der RCU skizziert einen verantwortungsvollen, nachhaltigen und sensiblen Ansatz für die städtische und wirtschaftliche Entwicklung, der das natürliche und historische Erbe der Region bewahrt und gleichzeitig AlUla zu einem begehrten Ort zum Leben, Arbeiten und Besuchen macht. Dies umfasst eine breite Palette von Initiativen in den Bereichen Archäologie, Tourismus, Kultur, Bildung und Kunst und spiegelt das Engagement wider, die Prioritäten des Programms Vision 2030 des Königreichs Saudi-Arabien in Bezug auf die wirtschaftliche Diversifizierung, die Stärkung der lokalen Gemeinschaften und die Erhaltung des kulturellen Erbes zu erfüllen.