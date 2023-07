Koenig, Bauer im Check!

Weitere Suchergebnisse zu "Bauer":

An der Heimatbörse Xetra notiert Koenig & Bauer per 07.07.2023, 04:27 Uhr bei 19.48 EUR. Koenig & Bauer zählt zum Segment "Industriemaschinen".

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Koenig & Bauer einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Koenig & Bauer jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Koenig & Bauer mit einem Wert von 21,59 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche "Maschinen" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 34,74 , womit sich ein Abstand von 38 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Buy"-Empfehlung ein.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Koenig & Bauer erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 41,56 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Maschinen"-Branche sind im Durchschnitt um 7,27 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +34,29 Prozent im Branchenvergleich für Koenig & Bauer bedeutet. Der "Industrie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 6,83 Prozent im letzten Jahr. Koenig & Bauer lag 34,73 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

3. Sentiment und Buzz: Zu den weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Unter diesem Gesichtspunkt hat die Aktie von Koenig & Bauer für die vergangenen Monate folgendes Bild abgegeben: Die Diskussionsintensität, die sich vor allem durch die Häufigkeit der Wortbeiträge zeigt, hat dabei eine durchschnittliche Aktivität aufgewiesen. Daher erhält Koenig & Bauer für diesen Faktor die Einschätzung "Hold". Die sogenannte Rate der Stimmungsänderung zeigt indes kaum Änderungen. Dies ist gleichbedeutend mit einer "Hold"-Einstufung. Damit ist Koenig & Bauer insgesamt ein "Hold"-Wert.