Koenig, Bauer Aktie: So nicht zu erwarten!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten demzufolge kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Die Bewertung für Koenig & Bauer basierend auf dem RSI zeigt, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite hat Koenig & Bauer derzeit einen Wert von 0 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,11%. Das führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Beim Vergleich der Aktienkurse zeigt sich, dass Koenig & Bauer eine Rendite von -35,48 Prozent verzeichnet, was mehr als 39 Prozent unter der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor liegt. In der "Maschinen"-Branche liegt die mittlere Rendite bei 3,14 Prozent, wobei Koenig & Bauer mit 38,62 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Im fundamentalen Bereich weist Koenig & Bauer ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 18,77 auf, was unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche von 31 liegt. Dieser verhältnismäßig niedrige Wert lässt die Aktie als "günstig" erscheinen und führt zu einer "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.