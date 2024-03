Koenig, Bauer Aktie: Lieber erstmal halten!

Der Aktienkurs von Koenig & Bauer verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -48,14 Prozent, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Maschinen"-Branche, die im Durchschnitt um 6,36 Prozent gestiegen sind, einer Underperformance von -54,5 Prozent entspricht. Im "Industrie"-Sektor lag die durchschnittliche Rendite bei 4,95 Prozent, was bedeutet, dass Koenig & Bauer um 53,09 Prozent unter diesem Wert lag. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich wird die Performance von Koenig & Bauer daher als "Schlecht" eingestuft.

Im Hinblick auf fundamentale Kennzahlen weist die Aktie von Koenig & Bauer ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 16,97 auf, was 49 Prozent niedriger ist als bei vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Maschinen" (33,53). Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt aus fundamentaler Sicht zu einer Einstufung als "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt unsere Analyse, dass die Stimmung für Koenig & Bauer in den letzten Wochen kaum verändert hat, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen ebenfalls nicht außergewöhnlich, weshalb Koenig & Bauer auch in dieser Kategorie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

Abschließend betrachtet, weist die Dividendenrendite für Koenig & Bauer eine aktuelle Rendite von 0 Prozent auf, was nur leicht unter dem Mittelwert (0,86) für diese Aktie liegt. Aufgrund dessen erhält Koenig & Bauer in Bezug auf die Dividendenpolitik eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten.