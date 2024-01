Koenig, Bauer Aktie: Grund zur Freude?

Der Aktienkurs von Koenig & Bauer hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -35,48 Prozent verzeichnet, was mehr als 41 Prozent unter dem Durchschnitt der Industrie liegt. Die Maschinenbranche erreichte in diesem Zeitraum eine durchschnittliche Rendite von 6,92 Prozent, wobei Koenig & Bauer mit 42,4 Prozent deutlich darunter liegt. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) der Koenig & Bauer-Aktie zeigt einen Wert von 51 für die letzten 7 Tage, was eine "Neutral"-Bewertung bedeutet. Der Vergleich mit dem RSI auf 25-Tage-Basis (44,07) ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Rating nach RSI-Bewertung für Koenig & Bauer.

In Bezug auf die Dividende schüttet Koenig & Bauer eine Rendite von 0 % aus, was 3,17 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 3,17 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Daher wird die Aktie in diesem Bereich ebenfalls als "Neutral" bewertet.

Zusammenfassend ergibt sich für Koenig & Bauer ein insgesamt "Neutral"-Rating basierend auf den verschiedenen Bewertungskriterien.