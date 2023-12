Koenig, Bauer Aktie: Es geht auch anders!

Die Stimmung und Diskussion über Koenig & Bauer haben in den letzten Monaten zu interessanten Erkenntnissen geführt. Die Aktie zeigte eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was auf eine neutrale Einstufung hindeutet. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls neutral, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führte.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien war überwiegend positiv, mit nur einem negativen Tag in den letzten Tagen. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv, was zu einer positiven Einschätzung der Anlegerstimmung führte.

In technischer Hinsicht wird die Koenig & Bauer derzeit als "Schlecht" eingestuft, da der Aktienkurs um -20,31 Prozent über dem Trendsignal liegt. In den letzten 50 Tagen war die Aktie jedoch mit einem gleitenden Durchschnittskurs von 11,13 EUR ein "Gut"-Wert, was zu einer Gesamteinstufung von "Neutral" führt.

Fundamental betrachtet liegt das KGV von Koenig & Bauer mit 18,77 unter dem Branchendurchschnitt von 31,39, was auf eine Unterbewertung der Aktie hinweist und zu einer positiven Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien führt.