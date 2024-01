Kodiak Sciences Aktie: Bloß nicht in Panik verfallen!

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Kodiak Sciences derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 3,98 USD, während der Aktienkurs bei 3,01 USD liegt, was einer Abweichung von -24,37 Prozent entspricht. Auf der anderen Seite ergibt sich auf Basis der vergangenen 50 Tage ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 2,48 USD, was einer Abweichung von +21,37 Prozent entspricht und die Aktie in diesem Zeitraum als "Gut" einstuft. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.

Die Analysteneinschätzung basierend auf den letzten zwölf Monaten zeigt, dass Kodiak Sciences insgesamt 2 Analystenbewertungen erhalten hat. Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Neutral", bestehend aus 0 "Gut", 1 "Neutral" und 1 "Schlecht" Meinungen. Für den letzten Monat liegen qualifizierte Analysen vor, die zu einer Gesamteinschätzung "Schlecht" führen. Die durchschnittliche Kursprognose von 6 USD für das Wertpapier ergibt ein Aufwärtspotential von 99,34 Prozent und stellt somit eine "Gut"-Empfehlung dar. Kodiak Sciences erhält für diesen Abschnitt in Summe eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt eine Ausprägung von 52 für einen Zeitraum von 7 Tagen und 43,09 für 25 Tage, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

Im Branchenvergleich zur Gesundheitspflege-Branche liegt die Rendite von Kodiak Sciences bei -63,88 Prozent, was mehr als 89 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. In der Biotechnologie-Branche liegt die Rendite mit 84,03 Prozent ebenfalls deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.