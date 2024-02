Kodal Minerals Aktie: Wer dachte es könnte nicht schlimmer sein …

Der Aktienkurs der Kodal Minerals hat sich im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" positiv entwickelt. Mit einer Rendite von -11,84 Prozent liegt das Unternehmen mehr als 8 Prozent über dem Durchschnitt. Auch im Vergleich zur Branche "Metalle und Bergbau" konnte Kodal Minerals mit einer Rendite von 7,81 Prozent punkten.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie geführt hat. Die Redaktion stellt fest, dass die Anleger-Stimmung insgesamt als "Gut" eingestuft werden kann.

Die langfristige Stimmung rund um die Aktie von Kodal Minerals wird durch die Anzahl der Beiträge und die Stimmungsänderung unter Investoren und Nutzern im Internet bestimmt. Die Beitragsanzahl und die Diskussionsintensität zeigen eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Kodal Minerals weist ebenfalls eine Veränderung zum Negativen auf, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einstufung bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) mit dem aktuellen Kurs eine Abweichung von -40,38 Prozent aufweist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit einem Wert von 0,36 GBP unter dem letzten Schlusskurs, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.