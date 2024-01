Kodal Minerals Aktie: Was war das denn?

Die Kodal Minerals hat in den letzten Tagen einen Rückgang von 29,79 Prozent im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50) verzeichnet, was zu einer kurzfristigen Bewertung von "Schlecht" führt. Über einen Zeitraum von 200 Tagen beträgt die Distanz zum GD200 sogar 41,07 Prozent, was ebenfalls zu einer Einstufung von "Schlecht" führt.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ. In den vergangenen Wochen standen hauptsächlich negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Schlecht" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Kodal Minerals liegt bei 65,38 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Die RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, zeigt ebenfalls eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung von "Neutral".

Die Analysten, die in den letzten 12 Monaten Empfehlungen abgegeben haben, bewerten die Kodal Minerals insgesamt positiv, da 1 Kauf- und keine Verkaufsempfehlungen vorliegen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 1,85 GBP, was einem potenziellen Anstieg um 460,61 Prozent entspricht und daher eine Bewertung von "Gut" erhält.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung der Kodal Minerals, wobei die technische Analyse aufgrund der Abweichungen vom GD50 und GD200 sowie des neutralen RSI auf "Neutral" und die Anleger-Stimmung und die Analystenbewertungen auf "Schlecht" bzw. "Gut" eingestuft werden.