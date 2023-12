Koda Aktie: Wer das nicht weiß, hat was verpasst!

Der Aktienkurs von Koda zeigt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" eine Rendite von -45 Prozent, was mehr als 46 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. In der "Haushalts-Gebrauchsgüter"-Branche beträgt die mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten -35,31 Prozent, wobei Koda mit 9,69 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer kürzlich neutral gegenüber Koda eingestellt waren. Es gab weder besonders positive noch negative Ausschläge. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral. Basierend auf der Stimmungsanalyse erhält Koda daher eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt wird Koda von der Redaktion für die Anlegerstimmung mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

In der technischen Analyse ergibt sich, dass die Koda derzeit als "Schlecht" eingestuft wird, da der gleitende Durchschnittskurs (GD200) in Höhe von 0,29 SGD verläuft, während der Kurs der Aktie (0,22 SGD) um -24,14 Prozent über diesem Trendsignal liegt. In den vergangenen 50 Tagen ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 0,22 SGD, was einer Abweichung von 0 Prozent entspricht und die Aktie somit in diesem Zeitraum zu einem "Neutral"-Wert macht. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Neutral".

Fundamental betrachtet liegt das aktuelle KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Koda bei 7,64, was unter dem Branchendurchschnitt (61 Prozent) liegt. Die Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" weist einen Wert von 19,37 auf. Somit ist die Aktie aus fundamentaler Sicht unterbewertet und erhält eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.