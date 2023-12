Koda Aktie: Was steht jetzt noch aus?

In den letzten beiden Wochen wurde das Unternehmen Koda von den meisten privaten Nutzern in den sozialen Medien als neutral bewertet, so unsere Redaktion nach Auswertung der verschiedenen Kommentare und Beiträge, die sich in den vergangenen zwei Wochen mit diesem Wert befasst haben. Es wurden hauptsächlich neutrale Themen rund um den Wert diskutiert, weshalb die Anleger-Stimmung auf "Neutral" eingestuft wird.

Auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert wichtige Einsichten zur Bewertung einer Aktie. Die Diskussionsintensität für Koda ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In der technischen Analyse ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs von 0,29 SGD für Koda, während der aktuelle Kurs bei 0,23 SGD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -20,69 Prozent, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage hat derzeit einen Stand von 0,22 SGD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtnote von "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) für Koda liegt bei 38,46, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 42,86, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Somit ergibt sich ein Gesamtbild, das zu einem Rating von "Neutral" führt.