Koda Aktie: Darf das wirklich wahr sein?

Das Sentiment und der Buzz rund um Aktien sind wichtige Maßstäbe für die Stimmung unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Anzahl der Beiträge über eine längere Zeit sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Eine Untersuchung der Aktie von Koda zeigt, dass die Beitragsanzahl und Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität aufweisen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Koda bleibt gering, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes erhält die Aktie von Koda somit die Note "Neutral".

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Koda-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,26 SGD. Der letzte Schlusskurs von 0,19 SGD weicht somit um -26,92 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (0,21 SGD) zeigt eine Abweichung vom letzten Schlusskurs (-9,52 Prozent), was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Koda-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Koda-Aktie überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage (Wert: 100) als auch der RSI auf 25-Tage-Basis (Wert: 80) führen zu einer Einstufung als "Schlecht". In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Koda.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Aktie von Koda im vergangenen Jahr eine Rendite von -39,71 Prozent erzielt hat, was 33,58 Prozent unter dem Durchschnitt im Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt. Auch im Vergleich zur mittleren jährlichen Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" liegt Koda aktuell 12,24 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.