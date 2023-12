Kobe Electric Railway Aktie: Deshalb geht es ihr gar nicht gut!

Die Einschätzung einer Aktie basiert nicht nur auf finanziellen Kennzahlen, sondern auch auf der Kommunikation im Internet. Bei einer längerfristigen Betrachtung der Diskussionsintensität und Stimmungsänderung zeigte die Kobe Electric Railway interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität war durchschnittlich, was zu einer neutralen Einschätzung führte. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führte.

In technischer Hinsicht zeigte sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Kobe Electric Railway derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der Aktienkurs liegt um -6,01 Prozent über dem GD200, was ebenfalls eine negative Bewertung zur Folge hat. Der GD50 ergab eine neutrale Bewertung, da der gleitende Durchschnittskurs eine nur geringe Abweichung aufwies. Insgesamt ergibt sich daher auch hier eine neutrale Einstufung.

Der Relative Strength-Index (RSI) ergab ein negatives Rating für die Kobe Electric Railway, da der RSI-Wert als "Schlecht" eingestuft wurde. Auch der RSI25 führte zu einer neutralen Einschätzung für einen Zeitraum von 25 Tagen. Somit liegt auch in diesem Bereich eine negative Gesamtbewertung vor.

Die Diskussion in den sozialen Medien und die Anlegerstimmung zeigten sich in den letzten Tagen grundsätzlich neutral gegenüber der Kobe Electric Railway. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral. Auf Basis dieser Stimmungsanalyse erhält die Kobe Electric Railway daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion, was auch zu einem neutralen Rating für die Anleger führt.