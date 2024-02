Kobayashi Pharmaceutical Aktie: Das hätte keiner erwarten können!

Investoren: Ein Blick auf die Diskussionen in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber Kobayashi Pharmaceutical eingestellt waren. Es gab drei positive und ein negatives Handelstage, während an acht Tagen keine klare Richtung erkennbar war. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils neutral. Auf Basis einer Stimmungsanalyse erhält Kobayashi Pharmaceutical daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion.

Sentiment und Buzz: In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild oder in der Kommunikationsfrequenz bezüglich Kobayashi Pharmaceutical in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie auch in diesem Bereich als "Neutral" bewertet.

Technische Analyse: Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs (GD200) bei 6874,39 JPY liegt, während der Kurs der Aktie bei 6033 JPY um -12,24 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) liegt bei 6539,88 JPY, was einer Abweichung von -7,75 Prozent entspricht. Auch dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht". Insgesamt ergibt sich hieraus das Rating "Schlecht" für Kobayashi Pharmaceutical.

Relative Strength Index (RSI): Der RSI für Kobayashi Pharmaceutical liegt bei 46,55, was als "Neutral" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 65 und wird ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

Insgesamt wird Kobayashi Pharmaceutical auf Basis der Analyse mit einem "Neutral"-Rating bewertet.