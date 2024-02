Kobayashi Pharmaceutical Aktie: Was für eine Niederlage!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator für überkaufte oder unterkaufte Aktien, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt. Der RSI der Kobayashi Pharmaceutical-Aktie der letzten 7 Tage hat einen Wert von 89, was auf eine Überkaufung hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 69,93, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Kobayashi Pharmaceutical.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie basiert auf Diskussionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Kobayashi Pharmaceutical eher neutral diskutiert, wobei an fünf Tagen positive Themen im Vordergrund standen. Aktuell zeigen sich die Anleger jedoch vor allem an positiven Themen interessiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung für die Aktie führt.

Die Analyse des Sentiments und Buzz im Internet ergibt eine "Neutral"-Bewertung für Kobayashi Pharmaceutical, basierend auf einer mittleren Diskussionsintensität und kaum Veränderungen in der Stimmungsänderungsrate.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die 200-Tage-Linie der Kobayashi Pharmaceutical-Aktie bei 6928,98 JPY verläuft, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage ergibt sich ein "Schlecht"-Signal.

Insgesamt ergibt sich eine negative Bewertung für Kobayashi Pharmaceutical basierend auf dem RSI, dem Anleger-Sentiment, dem Sentiment und Buzz im Internet und der technischen Analyse.