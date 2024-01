Koatsu Kogyo Aktie: Nach so langer Zeit …

In den letzten Wochen gab es keine signifikante Veränderung des Stimmungsbildes bei Koatsu Kogyo. Weder in den sozialen Medien noch in Bezug auf die Anzahl der Diskussionen konnten auffällige Tendenzen festgestellt werden. Daher wird das Unternehmen in diesem Punkt als "neutral" bewertet.

Bei der technischen Analyse der Koatsu Kogyo-Aktie zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 1210,2 JPY liegt. Der letzte Schlusskurs von 1195 JPY weicht um -1,26 Prozent ab, was ebenfalls zu einer "neutralen" Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage zeigt mit einem Schlusskurs von 1180,08 JPY eine geringe Abweichung von +1,26 Prozent, was wiederum zu einer "neutralen" Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis liegt aktuell bei 46,88 bzw. 53,16 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Koatsu Kogyo-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält sie auch in diesem Punkt eine "neutrale" Bewertung.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien wurde in den letzten zwei Wochen als neutral eingestuft, da überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen wurden.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Stimmung und die Diskussionen rund um Koatsu Kogyo derzeit neutral sind, was zu einer Gesamtbewertung des Unternehmens als "neutral" führt.