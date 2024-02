Koatsu Kogyo Aktie: Ist es das gewesen?

Die Analyse von Aktienkursen umfasst nicht nur harte Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch weiche Faktoren wie die Stimmung. Die Analysten haben sich die sozialen Plattformen angesehen und festgestellt, dass die Kommentare und Befunde zu Koatsu Kogyo neutral waren. Auch in den sozialen Medien wurden in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen diskutiert. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Eine langfristige Betrachtung der Internetkommunikation liefert ebenfalls wichtige Informationen zur Einschätzung einer Aktie. Dabei wurden sowohl die Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung berücksichtigt. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was wiederum zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs von Koatsu Kogyo mittlerweile auf 1213,69 JPY, während der aktuelle Kurs bei 1255 JPY liegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Sowohl die Distanz zum GD200 als auch zum GD50 zeigen ebenfalls neutrale Werte. Somit erhält die Aktie insgesamt die Gesamtnote "Neutral".

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Koatsu Kogyo aktuell weder überkauft noch -verkauft ist. Sowohl für den 7-tägigen RSI als auch für den RSI25 ergibt sich eine "Neutral"-Einstufung. Insgesamt wird die Aktie daher auch in Bezug auf den RSI als "Neutral" eingestuft.