Koatsu Gas Kogyo-Investoren können es immer noch nicht glauben

Während der letzten Wochen hat sich die Kommunikation über Koatsu Gas Kogyo in den sozialen Medien nicht deutlich verändert. Es gab keine übermäßig positiven oder negativen Diskussionen, weshalb die Aktie von der Redaktion als "Neutral" bewertet wird. Die Intensität der Beiträge zu der Aktie deutet darauf hin, dass das Unternehmen weder besonders im Fokus der Anleger steht, noch vernachlässigt wird. Daher erhält die Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Koatsu Gas Kogyo liegt bei 33,33, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 35, was ebenfalls auf eine neutrale Situation hinweist. Daher wird die Aktie in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage bei 761,01 JPY liegt, während der letzte Schlusskurs bei 887 JPY liegt. Dies bedeutet eine Abweichung von +16,56 Prozent und führt zu einer "Gut"-Bewertung. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 815,46 JPY liegt über dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Koatsu Gas Kogyo auf Basis der trendfolgenden Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

Die Anleger haben in den letzten zwei Wochen überwiegend neutrale Bewertungen zu Koatsu Gas Kogyo in den sozialen Medien abgegeben. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher insgesamt eine "Neutral"-Einstufung.