Koalitionsausschuss nach Marathonsitzung auf Dienstag vertagt

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Die Spitzen der Ampel-Koalition haben ihren Krisengipfel im Kanzleramt nach einer Marathonsitzung unterbrochen. Der Koalitionsausschuss soll am Dienstag fortgesetzt werden, wie mehrere Medien am Montagnachmittag übereinstimmend berichten. Zuvor hatte das Führungspersonal der Ampel fast 20 Stunden lang verhandelt - offenbar ohne Ergebnis.

Grund für den vorläufigen Abbruch dürften unter anderem die Regierungskonsultationen in den Niederlanden sein, zu denen Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und mehrere Minister am Nachmittag erwartet werden. An welchen Themen der Abschluss des Koalitionsausschusses noch hakt, war zunächst unklar. Bei dem Treffen sollte es unter anderem um die geplante Planungsbeschleunigung bei Infrastrukturvorhaben sowie um den Klimaschutz gehen. Auch der Heizungsstreit stand auf der Tagesordnung.

Foto: über dts Nachrichtenagentur