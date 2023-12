Koa Shoji Holdings Aktie: Grund zur Sorge?

In den letzten zwei Wochen wurde über Koa Shoji neutral diskutiert. Es gab weder positive noch negative Ausschläge. Auch in den vergangenen ein, zwei Tagen gibt es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessieren. Daher erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Sentiments.

Bei Koa Shoji konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes ausgemacht werden. Daher wird die Aktie auch hier mit einem "Neutral" bewertet. In Bezug auf die Kommunikationsfrequenz wurde weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen festgestellt. Insgesamt erhält Koa Shoji daher eine "Neutral"-Bewertung.

Bezüglich der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, sowohl der 50- als auch der 200-Tages-Durchschnitt. Für die Koa Shoji-Aktie beträgt der 200-Tage-Durchschnitt aktuell 705,23 JPY, während der letzte Schlusskurs bei 713 JPY liegt (+1,1 Prozent Abweichung im Vergleich). Auf dieser Basis erhält Koa Shoji somit eine "Neutral"-Bewertung. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt zeigt mit einem Wert von 725,38 JPY eine ähnliche Tendenz (-1,71 Prozent Abweichung). Die Koa Shoji-Aktie wird auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Neutral"-Rating bedacht. In Summe wird Koa Shoji auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Situation als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird, mit einem RSI von 36,49. Daraus resultiert eine Bewertung als "Neutral". Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich mit einem Wert von 54 in einem Bereich, der eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation anzeigt, und erhält daher ein "Neutral"-Rating.

Insgesamt ergibt sich also eine "Neutral"-Bewertung für die Koa Shoji-Aktie auf Basis des Anleger-Sentiments, der Stimmung und des Buzz sowie der technischen Analyse und des Relative Strength Index.