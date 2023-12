Ko Yo Chemical Aktie: Das wird bald in aller Munde sein!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein bestimmtes Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dies wird durch die Analyse von Auf- und Abwärtsbewegungen im Verhältnis über die Zeit bestimmt. Der RSI ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der häufig im Finanzmarkt eingesetzt wird. Im Fall von Ko Yo Chemical wird der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage als auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 44,44 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Ko Yo Chemical-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Der RSI25, der die langfristigere Betrachtung darstellt, zeigt ebenfalls an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Ein weiterer Aspekt, der die Aktienstimmung beeinflusst, ist das Sentiment und Buzz, welches das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet berücksichtigt. Bei Ko Yo Chemical zeigt die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Ebenso zeigt die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen, was erneut zu einem "Neutral"-Rating führt.

Im Vergleich zur "Chemikalien"-Branche verzeichnete Ko Yo Chemical in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -59,87 Prozent, was einer Underperformance von -52,59 Prozent im Branchenvergleich entspricht. Auch im Vergleich zum "Materialien"-Sektor lag die Rendite um -52,59 Prozent niedriger, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In Bezug auf Ko Yo Chemical gab es in den letzten zwei Wochen eine neutrale Diskussion, ohne positive oder negative Ausschläge. In den vergangenen ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Daher erhält Ko Yo Chemical insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.