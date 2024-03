Ko Yo Chemical Aktie: Wo soll das noch hinführen?

Ko Yo Chemical schnitt in den letzten 12 Monaten im Vergleich zur Chemikalien-Branche und dem Materialien-Sektor schlechter ab. Die Performance der Aktie betrug -33,56 Prozent, während ähnliche Aktien in der Branche im Durchschnitt um -7,87 Prozent fielen. Dies führt zu einer Unterperformance von -25,69 Prozent im Branchenvergleich. Auch im Vergleich zum Durchschnitt des Materialien-Sektors liegt Ko Yo Chemical um 25,69 Prozent unter dem Mittelwert. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Ko Yo Chemical derzeit als "überkauft" eingestuft wird, mit einem RSI von 100, was auf eine negative Entwicklung hindeutet. Auch der RSI25, basierend auf einem Zeitraum von 25 Tagen, deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin, und zusammen ergibt sich eine Gesamteinschätzung von "Schlecht".

In Bezug auf die Dividende schneidet Ko Yo Chemical im Vergleich zum Branchendurchschnitt Chemikalien mit 0 % deutlich schlechter ab, da der Branchendurchschnitt bei 5,98 % liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 0,1 HKD liegt, während die Aktie selbst bei 0,088 HKD gehandelt wird. Dies führt zu einer Distanz von -12 Prozent zum GD200 und einer Bewertung als "Schlecht". Im Vergleich dazu liegt der GD50 bei 0,08 HKD, was einem Abstand von +10 Prozent entspricht und zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.