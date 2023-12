Ko Yo Chemical Aktie: Wer jetzt nicht handelt, ist selber schuld!

Die Diskussionen über Ko Yo Chemical in den sozialen Medien geben ein klares Signal über die Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel. In den letzten Tagen wurden hauptsächlich neutrale Themen rund um den Wert angesprochen, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Neutral" einzustufen ist. Die Aktie von Ko Yo Chemical wird somit bezogen auf die Anlegerstimmung als "Neutral" angemessen bewertet.

In technischer Hinsicht ist die Ko Yo Chemical derzeit -8,57 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht" führt. Bezogen auf die vergangenen 200 Tage lautet die Einstufung ebenfalls "Schlecht", da die Distanz zum GD200 bei -46,67 Prozent liegt. Somit wird die Aktie für beide Zeiträume insgesamt als "Schlecht" eingestuft.

Im fundamentalen Bereich beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) aktuell 2,72 und liegt damit 94 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Chemikalien) von 43, was darauf hindeutet, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist. Deshalb erhält Ko Yo Chemical auf dieser Stufe eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (kurz: RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Ko Yo Chemical-Aktie hat einen Wert von 60, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der Vergleich des 7-Tage-RSI mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (54) zeigt, dass die Aktie auch auf dieser Basis weder überkauft noch -verkauft ist. Somit ergibt sich nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Ko Yo Chemical.